Die Aktie von Amazon ist am Mittwoch schwach in den Handelstag gestartet. Allerdings bei uns in Deutschland. Die Situation sah am Nachmittag mit Blick auf die USA schon wieder anders aus. Statt des Abschlags von fast 1 % wurde dort ein Aufschlag von mehr als 1 % erzielt. Gerade für US-Unternehmen ist das Börsenverhalten in den USA maßgeblich und von deutlich höherer Aussagekraft. Insofern ist der Blick in die USA an jedem einzelnen Handelstag ab nachmittags (um 15:30 Uhr unserer Zeit eröffnet ... (Frank Holbaum)

