Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Joshua Mills hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Zahlen des Internetkonzerns für das dritte Quartal an. Damit reflektiere er den höheren Nettokundenzuwachs der Tochter 1&1 Drillisch und die verbesserten operativen Trends bei United./ajx/he

Datum der Analyse: 14.11.2018

ISIN DE0005089031

AXC0384 2018-11-14/20:26