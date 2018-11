IRW-PRESS: Sharc International Systems Inc.: SHARC Energy unterzeichnet eine Entwicklungsvereinbarung mit Silica Desarrollos, S.A.P.I. de C.V. hinsichtlich eines Immobilienprojekts in San Pedro (Mexiko)

SHARC Energy unterzeichnet eine Entwicklungsvereinbarung mit Silica Desarrollos, S.A.P.I. de C.V. hinsichtlich eines Immobilienprojekts in San Pedro (Mexiko)

VANCOUVER, BC, Kanada -- Sharc International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWF) ("SHARC" oder "das Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch eine Kooperationsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Silica Desarrollos, S.A.P.I. de C.V. (Silica) hinsichtlich eines 145.312 Quadratfuß großen Gebäudes, das Teil des Wohn- und Gewerbebauprojekts Arboleda (das Projekt Arboleda oder Arboleda) in San Pedro (Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexiko) sein wird, in den mexikanischen Markt eingetreten ist.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Silica mit SHARC zusammenarbeiten, um im Rahmen des Projekts ein SHARC-Technologiesystem mit einem Nachhaltigkeitsniveau für den Pächter OUM Wellness (OUM) zu entwickeln, planen und installieren, das der LEED Gold-Zertifizierung entspricht. OUM konzentriert sich auf die Umsetzung von Aktivitäten zur Förderung des Wohlbefindens von Menschen. Zu diesem Zweck wird OUM Einrichtungen betreiben, in deren Mittelpunkt Freizeit, persönliches Wachstum und körperliche Betätigung stehen werden.

SHARC und Silica werden zwei Systeme des Typs Piranha T10 entwerfen und planen und in das Gebäude von OUM installieren, wodurch dies das erste Gebäude mit Net Zero Energy Building-Zertifizierung (NZEB) in Lateinamerika sein wird. Die Anlieferung und die Installation der Einheiten erfolgen im ersten Halbjahr 2019.

Lynn Mueller, CEO von SHARC Energy Systems, sagte dazu: Mit der Teilnahme an diesem Projekt bekräftigt SHARC sein Engagement für Investoren, Familien und die Allgemeinheit, indem es eine Strategie verfolgt, neue Märkte für das Unternehmen wie etwa Mexiko zu erschließen. Dabei wird ein gemeinsamer Nutzen erzielt: Die Gemeinden werden durch die SHARC-Energiesysteme verbessert und gleichzeitig wird eine umfassende nachhaltige Immobilienentwicklung gefördert.

Über Silica Desarrollos, S.A.P.I. de C.V.

Silica Desarrollos S.A.P.I. de C.V. ist der Private-Equity-Fonds, der alle Projekte gemäß dem Masterplan für Arboleda (http://arboleda.mx/) finanziert. Silica arbeitet mit Capital Natural (http://capitalnatural.com.mx/), dem General Partner, zusammen; One Development Group (http://odg.com.mx/) ist ein Limited Partner.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45195/2018-11-08 Sharc NR - SHARC Silica Sign Mexico Agreement_FINAL_DEPRcom.001.png

Über das Projekt Arboleda

Arboleda liegt im Zentrum von San Pedro und ist ein innovatives und flexibles Projekt, das zu den Ursprüngen eines friedfertigen gemeinschaftlichen Lebens zurückkehrt, ohne auf die Annehmlichkeiten und Einrichtungen einer modernen Stadt zu verzichten. Die Gemeinde wurde in Zusammenarbeit mit 22 internationalen Firmen unter der Leitung des weltbekannten Architekten César Pelli, Gründer von Pelli Clarke Pelli Architects, entworfen. Pelli zeichnet für einige der höchsten Gebäude der Welt und andere wichtige städtebauliche Wahrzeichen verantwortlich.

Über SHARC International Systems

SHARC International Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Die Technologiesysteme von SHARC recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. SHARC notiert an den Börsen in Kanada (CSE: SHRC), in den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWIA).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

FÜR DAS BOARD:

Lynn Mueller

Chairman & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jeff Walker

The Howard Group

Tel: (888) 221-0915 oder (403) 221-0915

E-Mail: jeff@howardgroupinc.com

Jamie Hyland

SHARC International Systems Inc.

Telefon: (604) 442-2425

E-Mail: jamie.hyland@sharcenergy.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von SHARC könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. SHARC geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

