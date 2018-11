London - Das britische Kabinett hat nach Angaben von Premierministerin Theresa May den Entwurf für das Brexit-Abkommen mit der EU gebilligt. Das erklärte die Regierungschefin am Mittwoch nach einer mehrstündigen Kabinettsitzung in London.

Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, vor allem mit Blick auf die umstrittene Irland-Frage. May zeigte sich dennoch überzeugt von dem Ergebnis: Das ...

