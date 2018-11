US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten im Tagesverlauf ins Plus gedreht. Im Oktober hatte sich der Preisauftrieb in den USA etwas verstärkt: Die Inflation war auf 2,5 Prozent gestiegen. Analysten hatten dies erwartet. Der New Yorker Aktienmarkt erlitt nach zunächst positivem Start zuletzt wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...