Nvidia galt lange Zeit als einer der Top-Stars am Markt. Die Aktie schoss innerhalb der vergangenen drei Jahre um insgesamt 560 % nach oben. Allerdings befinden sich die Kurse nach einer zwischenzeitlichen Flaute in den vergangenen Monaten inzwischen auch auf Jahresbasis in einem Abwärtstrend. Auf Sicht von 12 Monaten ging es um insgesamt 6 % nach unten. Am Mittwoch bestätigte der Titel immerhin die aktuelle Untergrenze im Chartbild. Wir beziehen uns dabei auf die US-Bewertung, denn die Aktie ... (Frank Holbaum)

