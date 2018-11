Freiburg (ots) - [...] Eine Fraktionsvorsitzende, die so handelt und die das zu verheimlichen versucht, demontiert sich selbst. Hinzu kommt, dass Weidel das Geld wohl nicht für Plakate und Broschüren ausgegeben hat. Einen Anwalt zu bezahlen, der gegen Journalisten vorgehen soll, und einen Mitarbeiter, der ihr Zustimmung in den sozialen Netzwerken erkauft, auch das spricht nicht von hohen moralischen und politischen Maßstäben. Weidel tritt im Bundestag aggressiv und selbstgerecht auf, einmal hat sie die Regierung als Idioten bezeichnet. Zu so etwas hat sie nun noch weniger das Recht. http://mehr.bz/2nj



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de