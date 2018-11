Die Türkei fordert die Auslieferung von 452 Gülen-Anhängern aus 83 Ländern. Unter den Ländern befindet sich auch Deutschland.

Die Türkei hat Auslieferungsersuche an 83 Länder für insgesamt 452 Personen gestellt, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung stehen. Das gab der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu am Mittwoch bekannt, berichtet Haber 365. Bisher konnte die Türkei mit 21 Ländern kooperieren, um die Auslieferung von 104 Mitgliedern der Gülen-Bewegung zu erwirken, so Haber 3. Unklar bleibt, ob dies auch in Bezug auf die anderen 452 Personen möglich sein wird. Das türkische Außenministerium machte keine Angaben über die Namen der 452 Personen. Gülen-Leute in Deutschland und Griechenland Deutschland und Griechenland weigern sich, ...

