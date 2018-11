Das von JP Morgan angeführte Blockchain-Zahlungssystem hat gezeigt, dass es besser ist, als die aktuell genutzten Softwarelösungen.

TOP-Meldung Blockchain-Zahlungssystem von JP Morgan meldet erfolgreichen Test Das multinationale US-amerikanische Bankhaus JP Morgan Chase hat erfolgreich sein auf Blockchain basierendes Zahlungssystem namens Interbank Information Network (IIN) getestet, an dem inzwischen mehr als 70 Institutionen teilnehmen. Das Projekt ist jetzt in der Lage, Transaktionen effektiv zu skalieren, berichtet die Financial Times. JP Morgan erwartet, dass das System beim vollständigem Start täglich rund 300.000 Transaktionen abwickelt. Zwar verwaltet das internationale Swift-Zahlungssystem täglich durchschnittlich 14,5 Millionen grenzüberschreitende Transaktionen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...