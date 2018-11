Die britische Regierung hat den Weg für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU freigemacht.

Die britische Regierung macht den Weg frei für einen geordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Das Kabinett habe den Entwurf für einen Ausstiegsvertrag mit der EU angenommen, gab die britische Premierministerin Theresa May am Abend in London bekannt. May informierte vor ihrem Dienstsitz in der Londoner Downing Street die Presse, dass es eine "lange, ausführliche und leidenschaftliche Debatte" gegeben habe. Viele der Entscheidungen seien erst nach langwierigen Diskussionen zustande gekommen, vor allem die Entscheidung über Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland. Das Kabinett habe seine Entscheidung im Namen des nationalen Interesses getroffen. Dass das Abkommen dennoch genauestens unter die Lupe ...

