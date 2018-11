Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung hat für die Hardware-Nachrüstung bei Handwerkerfahrzeugen und Dieselbussen insgesamt 222 Millionen für das Jahr 2019 veranschlagt. Das geht aus einer Unterlage für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) vorliegt. Für die Hardware-Nachrüstung von gewerblichen Handwerker- und Lieferdieselfahrzeugen sind demnach 167 Millionen Euro vorgesehen. Für Dieselbusse des ÖPNV sollen 55 Millionen Euro fließen. "Der Verkehrsminister produziert Probleme, statt sie zu lösen. So sind die Förderbedingungen für die Nachrüstung von Handwerker- und Lieferfahrzeugen sowie Bussen bisher vollkommen unklar", kritisierte die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ingrid Remmers. Es gelte weiterhin: "Zur Lösung der Dieselkrise müssen die Hersteller in die Pflicht genommen werden."



