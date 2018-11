Argentinien und Griechenland rundeten dieses mit minimalen Zufuhren ab. Die Bewertungen veränderten sich kaum. In Köln und Frankfurt vergünstigten sich spanische Primofiori, die an den übrigen Plätzen häufig kontinuierlich veräußert werden konnten. Bildquelle: Shutterstock.com In München verbilligten sich die türkischen Artikel etwas. In...

Den vollständigen Artikel lesen ...