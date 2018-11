"Oberhessische Presse" zum Brexit:

"Mit Müh und Not hat sich die Regierung May mit der Europäischen Union nun auf Eckpunkte für eine Austritts-Vereinbarung verständigt. Mit Ach und Krach hat May diesen Plan durchs widerspenstige Kabinett gebracht. Jetzt steht sie vor der nächsten Hürde: Sie muss das Parlament vom angeblich "bestmöglichen" Brexit-Konzept überzeugen. Das ist nahezu unmöglich. Denn der Brexit spaltet das Königreich. Egal, welches Lager sich vorübergehend durchsetzt, es wird mindestens die Hälfte des Landes gegen sich haben. Und auch das "bestmögliche" Brexit-Konzept ist Murks."/be/DP/he

