Die "Nürnberger Nachrichten" über die Brexit-Verhandlungen:

"Der Wunsch so mancher Brexit-Väter, mit dem Kündigungsschreiben auch gleich einen Sprengsatz für das gesamte europäische Projekt nach Brüssel zu schicken, ist nicht aufgegangen - zumindest bisher nicht. Stattdessen ist es der EU gelungen, die Wünsche der Briten derart zu entzaubern, dass selbst den schärfsten Kritikern Brüssels in anderen Ländern die Lust auf ein eigenes Austrittsbegehren gründlich verdorben wurde. Und das liegt nicht nur an der Härte der Brüsseler Unterhändler. Auch die innerbritischen Auseinandersetzungen haben klargemacht, womit jeder andere, der sich ebenfalls mit Abwanderungsgedanken tragen sollte, auch konfrontiert wäre."/be/DP/tos

AXC0010 2018-11-15/05:35