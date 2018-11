"Rhein-Neckar-Zeitung" zu CDU/Spahn:

"Es ist nun das eine, eine Vorsitzende, einen Vorsitzenden zu wählen, die oder der den Seelenfrieden der Partei wiederherstellt. Doch diese Person muss am Ende eben nicht nur die derzeit 417 547 Christdemokraten überzeugen, sondern Millionen von Wählern. Jens Spahn, der am wenigsten Aussichtsreiche unter den Favoriten, hat nun in recht aggressivem Tonfall den innerparteilichen Wahlkampf eröffnet. Das tut weh, beschädigt ihn, aber auch die anderen. Ist zugleich aber von einer Ehrlichkeit, die an Markus Söders erfolgreiche Attacken gegen Horst Seehofer erinnert. Unwahrscheinlich zwar, dass Spahn selbst die Wahl gewinnt, aber eines hat er damit bereits erreicht: Diese Entscheidung wird nicht durch Einschläfern herbeigeführt, sondern durch einen Wahl-Kampf."/be/DP/he

