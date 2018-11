Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Brexit:

"May hat unbestreitbar einen schweren Stand; als führungsstark hat sie sich nicht oft erwiesen. Im Parlament sammeln sich die unterschiedlichsten Widerstandsgruppen gegen sie und den Deal für den Austritt, den ihre Unterhändler mit Brüssel erzielt haben. Und auch das gibt es: Politiker, die für die Fortsetzung der Mitgliedschaft in der EU sind, haben nichts gegen ein Scheitern, weil sie so ein zweites Referendum glauben erreichen zu können. Tumult und Unsicherheit, wohin man blickt. Da ist es bemerkenswert, dass beim Thema Brexit, das ja an das Selbstverständnis der EU rührt, die Rest-EU nicht von Panikattacken geschüttelt wird. Obschon auch sie einen Preis zu zahlen hat."/be/DP/tos

