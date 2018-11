US-Vizepräsident Mike Pence hat versucht, Irritationen über die Abwesenheit von US-Präsident Donald Trump bei dem Treffen der südostasiatischen Gemeinschaft Asean und dem folgenden Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) in Papua Neuguinea zu zerstreuen. "Das Engagement der USA im indo-pazifischen Raum ist unerschütterlich und beständig", versicherte Pence am Donnerstag in Gesprächen mit den Asean-Staats- und Regierungschefs in Singapur.

Die USA "suchen Kooperation, nicht Kontrolle", sagte Pence. "Wir alle stimmen überein, dass imperiales Verhalten und Aggression keinen Platz im Indopazifik haben", sagte der US-Präsident, ohne direkt auf den wachsenden Einfluss Chinas in der Region oder dessen umstrittene Ansprüche im Südchinesischen Meer einzugehen. Pence sprach sich auch für "freien, gerechten und wechselseitigen Handel" aus./lw/DP/zb

