Düsseldorf (ots) - Passend zur KI-Strategie der Bundesregierung hat die Konrad-Adenauer-Stiftung einen Vergleich ähnlicher Länderinitiativen angestellt. Das Ergebnis: Die USA und China liegen mit Abstand vorn. Europa riskiere, "sich mit gewachsenen Strukturen in der Grundlagenforschung und dem Konzept der Industrie 4.0 zwar weiter zu spezialisieren, jedoch zu eng auf fertigungsindustrielle Aspekte zu fokussieren", schreiben die Experten in ihrem "Vergleich nationaler Strategien zur Förderung von Künstlicher Intelligenz", aus dem die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag) zitiert. Zudem kritisieren die Autoren das Zusammenspiel von Hochschulen und Unternehmen: "Im Vergleich zu den USA, wo die Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft über Jahrzehnte gewachsen ist, gelingt es Europa bisher jedoch nur sehr bedingt, diese Durchlässigkeit zu erzielen, ganz zu schweigen zu skalieren."



