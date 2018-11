Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HYPOTHEKENZINSEN - Die letzten Jahre profitierten Käufer von Wohnungen und Häusern von ungewöhnlich niedrigen Zinsen. Banken und Versicherer warben mit Hypothekenzinsen von 1 bis 2 Prozent Zinsen bei der Finanzierung der eigenen vier Wände. Auch heute noch sind die Zinsen für Baugeld auf einem historisch niedrigen Niveau. Doch nun mehren sich die Hinweise dafür, dass allmählich härtere Zeiten für Immobilienkäufer anbrechen. Eine schleichende Trendwende zeichnet sich immer deutlicher ab. (Handelsblatt S. 34)

USA - Vor Handelsgesprächen in Washington hat EU-Kommissarin Cecilia Malmström den USA mit Vergeltung gedroht, falls Präsident Donald Trump Zölle auf europäische Autos einführen sollte. "Kämen die Zölle, wäre das aus unserer Sicht ein unfreundlicher Akt", sagte Malmström der Zeit. Sollte Trump Ernst machen, "dann schlagen wir zurück". Malmström unterstrich die Entschlossenheit der Europäer, sich gegen etwaige US-Importzölle zu wehren. "Wir können sehr schnell und im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation eine lange Liste mit Gegenmaßnahmen zusammenstellen", sagte sie. Darauf könnten dann US-Produkte wie Autos, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Maschinen stehen. Allerdings geht Malmström nicht davon aus, dass die USA mit Auto-Importzöllen vorpreschen werden, solange die Verhandlungen mit der EU laufen. (Börsen-Zeitung S. 6)

ÜBERNAHMEN - Private Darlehensgeber wachsen rasant. Bei der Finanzierung von Übernahmen dominieren diese neuen Konkurrenten der Banken bereits den Markt. Kritiker warnen deshalb vor Übertreibungen und einer gefährlichen Blase. (Handelsblatt S. 30)

LKW-HERSTELLER - Die Aufregung unter Europas Lastwagenherstellern ist groß. Die EU-Pläne, CO2-Ausstoß und Spritverbrauch von schweren Lastwagen und Bussen gesetzlich stark zu drosseln, stößt in der Branche auf breite Ablehnung. Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA), bezeichnete die Vorgaben als "nicht umsetzbar". Das Europaparlament sprach sich am Mittwoch dafür aus, dass die Hersteller den durchschnittlichen Kohlendioxidausstoß bis 2025 um 20 Prozent und bis 2030 um mindestens 35 Prozent senken sollen. Maßstab ist jeweils das Jahr 2019. Die Abgeordneten wollen mit der erstmaligen Vorgabe von Reduktionszielen verhindern, dass die klimaschädlichen Emissionen des Sektors weiter steigen. Der Lkw-Verkehr ist für rund 6 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Europa verantwortlich. Die Abgeordneten gehen noch über die Vorschläge der EU-Kommission hinaus. Die Branche hofft nun, dass die EU-Staaten im Rat die Vorgaben noch abmildern. (Handelsblatt S. 21)

DIESEL - Die Bundesregierung hat für die Hardware-Nachrüstung bei Handwerkerfahrzeugen und Dieselbussen insgesamt 222 Millionen für das Jahr 2019 veranschlagt. Das geht aus einer Unterlage für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Für die Hardware-Nachrüstung von gewerblichen Handwerker- und Lieferdieselfahrzeugen sind demnach 167 Millionen Euro vorgesehen. Für Dieselbusse des ÖPNV sollen 55 Millionen Euro fließen. (Rheinische Post)

