Von Nicole Friedman

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Investor Warren Buffett setzt mit seiner Holding Berkshire Hathaway auf den Erfolg der US-Finanzbranche. Mit 4 Milliarden US-Dollar beteiligte sich Buffett im dritten Quartal an JPMorgan Chase & Co. Damit hält der Investor inzwischen große Anteile an drei der vier größten amerikanischen Banken.

Berkshire hält neben dem nun erworbenen Anteil an JPMorgan noch 9 Prozent der Aktien der Bank of America Corp sowie Wells Fargo & Co, die zweit und die viertgrößte US-Bank. Bei JPMorgan entspricht das neue Investment etwa 1 Prozent des Grundkapitals der größten US-Bank.

Im Quartal beteiligte sich Berkshire auch an der PNC Financial Services Group und erhöhte die Anteil an der Goldman Sachs Group, Bank of America, Bank of New York Mellon und U.S. Bancorp. Diese Beteiligungen gehen aus einer Pflichtmitteilung der Holding hervor.

November 15, 2018

