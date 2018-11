Deutsche Konsum REIT mit sehr erfolgreichem Geschäftsjahr 2017/2018 - Dividende von EUR 0,20 je Aktie DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Deutsche Konsum REIT mit sehr erfolgreichem Geschäftsjahr 2017/2018 - Dividende von EUR 0,20 je Aktie 15.11.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT mit sehr erfolgreichem Geschäftsjahr 2017/2018 - Dividende von EUR 0,20 je Aktie - Jahresüberschuss 2017/2018 in Höhe von EUR 30,6 Mio. - Mieterlöse um 52% auf EUR 29,3 Mio. gestiegen - Portfolioleerstand sinkt um 34% auf 9,6% / WALT bei 5,2 Jahren - FFO um 61% auf EUR 16,5 Mio. / aFFO von EUR 8,3 Mio. - Dividendenvorschlag von EUR 0,20 je Aktie - Bilanzwert der Renditeimmobilien auf EUR 418,7 Mio. angewachsen - EPRA NAV erhöhte sich um 23% auf EUR 7,69 je Aktie - Net-LTV bei 51,2% - FFO-Prognose von EUR 26 Mio. bis 29 Mio. für Geschäftsjahr 2018/2019 / FFO run rate bei EUR 33 Mio. bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018/2019 - Dividendenprognose für Geschäftsjahr 2018/2019 von EUR 0,40 je Aktie Broderstorf, 15. November 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2017/2018 weiter erfolgreich fortgeführt. Auf Basis der vorläufigen Zahlen ergeben sich folgende Ergebnisse: Starkes Periodenergebnis Der vorläufige Jahresüberschuss beträgt EUR 30,6 Mio. (2016/2017: EUR 37,4 Mio.). Der Rückgang ergibt sich insgesamt aus einem geringeren Bewertungsergebnis von EUR 16,3 Mio. (2016/2017: EUR 28,4 Mio.). Darum bereinigt ergibt sich jedoch ein deutlicher Ergebnisanstieg um EUR 5,3 Mio., der sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der Mieterlöse ergeben hat. Leerstand sinkt und WALT steigt Aufgrund der abgeschlossenen Revitalisierung und Neuvermietung des Objektes Domcenter Greifswald sowie der Vermietung weiterer Leerstandsflächen und dem Zukauf weiterer Objekte mit überdurchschnittlichen hohen Vermietungsquoten ist der Leerstand des Immobilienportfolios zum 30. September 2018 deutlich auf 9,6% gesunken (30. September 2017: 14,6%). Gleichzeitig konnte die Restmietlaufzeit durch den Abschluss langfristiger Mietverträge insgesamt deutlich auf 5,2 Jahre gesteigert werden (30. September 2017: 4,6 Jahre). FFO steigen stärker als die Mieterlöse - Profitabilität nimmt zu Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2017/2018 um 52% von EUR 19,2 Mio. auf EUR 29,3 Mio. gegenüber dem Vorjahr erhöht, was im Wesentlichen aus dem Ausbau des Immobilienportfolios resultiert. Die Funds from Operations ("FFO") hingegen stiegen deutlich stärker um 61% von EUR 10,3 Mio. auf EUR 16,5 Mio., was die zunehmende Profitabilität der Deutsche Konsum zeigt. Der aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) stieg aufgrund umfangreicher Investitionen in die Revitalisierungsobjekte leicht auf rund EUR 8,3 Mio. (2016/2017: EUR 8,0 Mio.). Immobilienportfolio auf EUR 460 Mio. gewachsen Durch den Ankauf und Eigentumsübergang von 28 Einzelhandelsimmobilien mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 127 Mio. sowie einem Bewertungsgewinn von EUR 16,3 Mio. aus der jährlichen Neubewertung des Immobilienportfolios, ist das bilanzierte Immobilienportfolio zum 30. September 2018 auf EUR 418,7 Mio. angestiegen (30. September 2017: EUR 275,4 Mio.). Der Bewertungsgewinn spiegelt zum einen die Wertschöpfung aus Revitalisierungsmaßnahmen, Leerstandsabbau und Mietvertragsverlängerungen und zum anderen die deutlich anziehende Nachfrage nach Nahversorgungsimmobilien wider. Die Ankaufsrendite des Gesamtportfolios liegt zum Stichtag 30. September 2018 bei 11,7%. Nach dem Bilanzstichtag hat die DKR weitere 14 Einzelhandelsimmobilien mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 40 Mio. akquiriert und eine Immobilie gewinnbringend veräußert, wodurch das Immobilienportfolio zwischenzeitlich auf 103 Einzelhandelsimmobilien mit einem Bilanzwert von rund EUR 460 Mio. angestiegen ist. Die Gesellschaft befindet sich in weiteren konkreten Ankaufsprozessen und erwartet daraus zeitnah weitere Akquisitionen. EPRA NAV erhöht sich auf EUR 7,69 je Aktie / Net LTV beträgt 51,2% Der EPRA NAV hat sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses sowie durch die am 7. Dezember 2017 erfolgte Barkapitalerhöhung erhöht. Somit lag der EPRA NAV je Aktie zum 30. September 2018 bei EUR 7,69 und stieg damit deutlich um EUR 1,44 je Aktie bzw. rund 23% an. Durch Darlehensauszahlungen hat sich der Net LTV zum Geschäftsjahresende auf 51,2% erhöht und liegt damit im Zielkorridor von rund 50%. FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 zwischen EUR 26 Mio. und EUR 29 Mio. / Dividende von EUR 0,40 je Aktie erwartet Für das neue Geschäftsjahr 2018/2019 erwartet der Vorstand einen FFO zwischen EUR 26 Mio. und EUR 29 Mio. Die FFO - Run Rate (annualisierter FFO ohne Periodenabgrenzungseffekte) soll zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres 2018/2019 bei rund EUR 33 Mio. liegen. Weiterhin plant der Vorstand für das aktuelle Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividendenausschüttung von EUR 0,40 je Aktie. Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG: "Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/2018 zeigen, dass die Gesellschaft wie geplant wächst und die Profitabilität durch zunehmende Skaleneffekte weiter steigt. Dies zeichnet sich auch bereits deutlich für das neue Geschäftsjahr ab, weshalb wir von einer Verdoppelung der Dividenden im aktuellen Geschäftsjahr ausgehen." Telefonkonferenz Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2017/2018 heute um 11:00 Uhr eine Bilanzpressekonferenz (Telefonkonferenz) abhalten. Die Präsentation zu den vorläufigen Zahlen sowie weitere Informationen zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/2018 veröffentlicht die Deutsche Konsum REIT-AG am 18. Dezember 2018 in ihrem Geschäftsbericht. Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 103 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 39,5 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations sf@deutsche-konsum.de +49 (0) 331 74 00 76 - 533 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746169 15.11.2018 ISIN DE000A14KRD3 AXC0051 2018-11-15/07:01