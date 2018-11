Mobidiag Ltd., ein Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, der sich mit der Ausbreitung antimikrobieller Resistenz auseinandersetzt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die letzte Tranche von 4 Millionen Euro eines dreijährigen Finanzierungsprojekts in Höhe von insgesamt 15 Millionen Euro, das das Unternehmen im Juli 2016 bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) sicherte, erhalten hat. Die Bereitstellung des Kredits erfolgte im Rahmen des Programms "InnovFin EU Finance for Innovators", eine Initiative der EIB, die innovativen und hochwertigen Unternehmen in Europa Zugang zu Finanzierungsmitteln verschaffen soll.

Dank der Finanzierung der EIB konnte Mobidiag sein Molekulardiagnostiksystem Novodiag und zwei Assays für die Erkennung von gastrointestinalen Infektionen (NovodiagC. difficile und Novodiag Bacterial GE+) fertigstellen, lancieren und vermarkten. Die letzte Tranche wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Produktportfolio weiter auszubauen, die Entwicklung weiterer Assays für das Novodiag-System voranzutreiben und seine Fertigungskapazitäten zu verbessern. Mobidiag ist darüber hinaus in der Lage, seine kommerzielle Expansion in neue Märkte fortzusetzen.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, kommentierte: "Dank der fortlaufenden Unterstützung der EIB und der Befürwortung unserer Strategie hat Mobidiag die nötigen Ressourcen erhalten, um unsere hochmodernen Plattformen und Assays bis zur Vermarktung voranzubringen und dabei signifikante Werte zu schaffen. Die EIB-Finanzierung war wichtig, um eine Reihe von operativen und technischen Meilensteinen zu erreichen. Diese waren für die Entwicklung unseres Unternehmens entscheidend, insbesondere die Implementierung einer kapazitätsstarken Fertigungslinie für Novodiag-Kartuschen, eine bahnbrechende Automatisierungsplattform, die speziell für Mobidiag entwickelt wurde und bedeutende Aufskalierungskapazität hinzufügte."

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboren jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland) sowie Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobidiag.com

Über EIB und InnovFin

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die einzige Bank, die sich im Eigentum der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union befindet und deren Interessen vertritt und bestrebt ist, einen signifikanten Beitrag zum Wachstum und zur Beschäftigung in Europa zu leisten. Das Programm "InnovFin EU Finance for Innovators" besteht aus einer Reihe integrierter und komplementärer Finanzierungsinstrumente und Beratungsdienste, die von der EIB Group angeboten werden und die die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Innovation abdecken, um Investitionen von den kleinsten bis zu den größten Unternehmen zu unterstützen.

