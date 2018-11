Geo Assay Laboratory in Bekasi Indonesien geschickt. Das Geo Assay Laboratorty analysierte die Proben mittels XRF-Fusionsverfahren. PT Geoservices Ltd - Geo Assay Laboratory verwendete standardmäßige interne QA/QC-Verfahren, die Pacific Rim Cobalt überprüfte und für angemessen hielt. Qualifizierter Sachverständiger Herr Garry Clark, P. Geo. und ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Meldung geprüft und genehmigt hat. Kommunikation Pacific Rim Cobalt hat Mountain Capital Corp. auf Monatsbasis beauftragt, den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern sowie Social-Media-Dienste und Services zur Steigerung des Marktbewusstseins zu bieten, die darauf zielen, das Profil der Pacific Rim Cobalt unter bestehenden und potenziellen Aktionären zu pflegen und auszubauen. Mountain Capital Corp. wird unabhängige Research-Artikel dritter Parteien veranlassen und verbreiten. Jeder Artikel wird von Pacific Rim Cobalt überprüft und genehmigt werden und wird einer redaktionellen Kontrolle unterlegen, um die Kontinuität unter dem veröffentlichten Material beizubehalten, damit gewährleistet wird, dass die Information im Einklang mit den bei SEDAR eingereichten Veröffentlichungen ist. Mountain Capital ist kein dem Unternehmen nahestehender Dienstleistungsanbieter. Gemäß des Dienstleistungsvertrags werden sie für unbestimmte Zeit für das Unternehmen tätig sein und pro Monat 2,500 CAD erhalten zuzüglich genehmigter Medien- und Werbekosten. Die Bezahlung wird aus dem allgemeinen Betriebskapital des Unternehmens stammen. Nach Wissen des Unternehmens besitzt Mountain Capital keine Wertpapiere von Pacific Rim Cobalt. Pacific Rim Cobalt Corporation. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung von Kobaltprojekten in Indonesien gerichtet ist. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Kobalt in Zusammenhang mit den wichtigsten Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien der nächste vorherrschende Investmenttrend sein. Zurzeit besteht ein Kobaltversorgungsdefizit und die Versorgungskette für Kobalt ist gefährdet. Kobalt ist Teil einer aufstrebenden Branche mit außergewöhnlichem Potenzial. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pacificrimcobalt.com. KONTAKT: Pacific Rim Cobalt Corp. Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@pacificrimcobalt.com Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger (778) 985-8934 sean@theparmargroup.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 746255 15.11.2018 ISIN CA69480L1076 AXC0069 2018-11-15/07:37