Theresa May hat eine wichtige Hürde genommen: Die britische Regierung billigt den Entwurf des Brexit-Vertrags. Doch so einig wie es scheint, ist das Kabinett nicht. Und neue Details aus Brüssel bergen Zündstoff.

Fünf Stunden lang stritten die Mitglieder des britischen Kabinetts in der 10 Downing Street am Mittwochabend. Heftig. Es seien Tränen vergossen worden, berichteten Teilnehmer später. Immerhin: Anders als befürchtet trat zunächst keiner der Minister zurück.

So konnte Premierministerin Theresa May anschließend verkünden, ihr Kabinett habe den in 17 Monaten mühsam ausgehandelten Entwurf für die Scheidung von der Europäischen Union einstimmig gebilligt. Der Weg für einen EU-Sondergipfel, auf dem Europas Staats- und Regierungschefs am 25. November weiter über den Brexit verhandeln wollen, ist damit frei.

Das ist ein wichtiger Etappensieg für die angeschlagene Premierministerin. May machte gleich klar, der vorliegende Entwurf sei nicht ideal, aber das Beste, was nach mehreren tausend Verhandlungsstunden möglich war - im "nationalen Interesse", wie sie etwas pathetisch formulierte. Ihren Ministern habe sie klar gemacht, um welche Alternativen es dabei ging: den geordneten Austritt unter den nun vorliegenden Bedingungen oder einen chaotischen No-Deal-Brexit oder gar keinen Brexit.

Nun richtet May ihren Blick bereits auf die nächste und deutlich höhere Hürde. Sie muss ihren Plan vom britischen Parlament absegnen lassen, wo sie keine Mehrheit und jede Menge Gegner hat.

Gleichzeitig wird immer deutlicher: Selbst der Etappensieg vom Mittwochabend könnte sich schon in den nächsten Tagen in einen Pyrrhussieg verwandeln. Die von May beschworene Einigkeit im Kabinett erweist sich bei näherer Prüfung als recht brüchig. Tatsächlich sollen bis zu zehn Minister Vorbehalte gegen den Deal geäußert haben, manche sogar sehr große Vorbehalte.

Außerdem hatte es - anders als zunächst angenommen - auch keine namentliche Abstimmung gegeben. So verbirgt sich hinter Mays Formulierung von der "kollektiven Zustimmung" in Wahrheit nicht so viel wie gedacht. Das Kabinett ist gespalten und die Gefahr von Rücktritten keineswegs ...

