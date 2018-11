Laut Frontex hat es zuletzt 2013 so wenig illegale Grenzübertritte gegeben. Vor allem über die zentrale Mittelmehrroute kamen demnach deutlich weniger.

Die Zahl illegal in die EU einreisender Migranten steuert nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex 2018 auf ein Fünf-Jahres-Tief zu. Aktuellen Prognosen zufolge habe es zuletzt 2013 so wenig illegale Grenzübertritte gegeben, teilte Frontex am Mittwoch in Warschau mit.

Bis Oktober seien es 118 900 Fälle

