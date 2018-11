Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell B auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Er habe Modell und Annahmen überarbeitet, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei die Gewinnschätzung für das laufende Jahr gesenkt, die für den Kapitalfluss hingegen leicht angehoben worden./he Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0147 2018-11-14/23:40

ISIN: GB00B03MM408