SINGULUS TECHNOLOGIES meldet starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen SINGULUS TECHNOLOGIES meldet starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis 15.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation SINGULUS TECHNOLOGIES meldet starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis * Umsatzanstieg von 63,6 Mio. EUR um 43 % auf 91,0 Mio. EUR * Positives EBIT für neun Monate 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) * Bruttomarge mit 30,1 % auf hohem Niveau * Aufträge für die neuen Arbeitsgebiete verbucht * Letters of Intent (Absichtserklärungen) in Höhe von rund 200 Mio. EUR aktuell für CIGS Projekte unterzeichnet Kahl am Main, 15. November 2018 - SINGULUS TECHNOLOGIES meldet einen positiven Verlauf der vergangenen neun Monate und veröffentlicht eine deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis (EBIT). Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 91,0 Mio. EUR umgesetzt und lag damit 43 % über Vorjahr mit 63,6 Mio. EUR. Das EBIT für die ersten neun Monate in Höhe von 4,0 Mio. EUR übertrifft das Vorjahresergebnis in Höhe von 0,4 Mio. EUR deutlich. Während der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018 lag der Auftragseingang mit 74,6 Mio. EUR ebenfalls klar über dem Vergleichswert von 2017 mit 53,4 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 30. September 2018 beträgt 90,3 Mio. EUR (Vorjahr: 99,7 Mio. EUR). Die Bruttomarge von 30,1 % (Vorjahr: 29,7 %) ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die frei verfügbaren liquiden Mittel lagen zum 30. September 2018 bei 27,4 Mio. EUR (31. Dezember 2017: 27,2 Mio. EUR). SINGULUS TECHNOLOGIES hat in der vergangenen Woche anlässlich der China International Import Expo Show ("CIIE" vom 5. - 10. November 2018) in Shanghai, China, mehrere Letters of Intent (Absichtserklärungen oder LOI) für die Lieferung von Produktionsanlagen für die Herstellung von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen unterzeichnet. Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Die Absichtserklärungen, die unser Unternehmen in der letzten Woche für die Lieferung von großen Produktionsanlagen für die Fertigung von CIGS-Solarmodulen unterzeichnet hat, bestätigen unsere enge Partnerschaft zu CNBM und eine führende Position in dem Marktsegment für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule." Dr. Rinck fährt fort: "Die unterzeichneten Vereinbarungen betreffen drei Standorte in China in den Städten Bengbu, Xuzhou und Meishan. Das Volumen der geplanten Lieferungen für die drei Standorte liegt in Summe bei rund 200 Mio. EUR." CNBM strebt den Aufbau von insgesamt 1,2 GW CIGS-Produktionskapazität an und setzt damit seine Investitionen und Ausbaupläne in China für den Aufbau von Fertigungskapazitäten von 6 GW planmäßig fort. SINGULUS TECHNOLOGIES erarbeitet nun mit dem Kunden auf der Basis der Vereinbarungen die Unterzeichnung der rechtsverbindlichen Lieferverträge. Die Produktion und Lieferung der Anlagen sollen zu großen Teilen in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen. Die Mitarbeiterzahl im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern stieg hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Aufbau der Tochtergesellschaft mit Sitz in Shanghai, China, auf 343 Personen zum 30. September 2018 (31. Dezember 2017: 315 Mitarbeiter). Ausblick SINGULUS TECHNOLOGIES erwartet für das vierte Quartal einen positiven Verlauf und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2018 mit Umsatzerlösen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Das EBIT soll im Geschäftsjahr 2018 entsprechend im mittleren einstelligen Millionenbereich positiv abschließen. Die wichtigsten Umsatz- und Ergebnisimpulse werden dabei aus dem Segment Solar erwartet. Für das Jahr 2019 geht die Gesellschaft derzeit von einem weiteren Anstieg der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnis (EBIT) aus. Diese Entwicklung basiert auf der Annahme weiter wachsender Solarmärkte insbesondere im Bereich CIGS. Außerdem sollen die neuen Arbeitsgebiete dekorative Beschichtung und Medizintechnik zu Umsatz und Ergebnis beitragen. Konzern-Kennzahlen 3. Quartal 2017/2018 2017 2018 Umsatz (brutto) Mio. EUR 15,3 44,6 Auftragseingang Mio. EUR 27,3 9,6 EBIT Mio. EUR -2,1 5,2 EBITDA Mio. EUR -1,7 6,0 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR -2,7 4,7 Periodenergebnis Mio. EUR -2,8 4,7 Ausgaben für Forschung & Entwicklung Mio. EUR 2,4 4,2 Konzern-Kennzahlen neun Monate 2017/2018 2017 2018 Umsatz (brutto) Mio. EUR 63,6 91,0 Auftragseingang Mio. EUR 53,4 74,6 Auftragsbestand (30.09.) Mio. EUR 99,7 90,3 EBIT Mio. EUR 0,4 4,0 EBITDA Mio. EUR 1,8 5,7 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR -1,0 2,4 Periodenergebnis Mio. EUR -1,1 2,3 Operating-Cashflow Mio. EUR -18,2 13,9 Eigenkapital (30.09.) Mio. EUR 11,9 22,3 Bilanzsumme (30.09.) Mio. EUR 74,4 101,0 Ausgaben für Forschung & Entwicklung Mio. EUR 6,5 9,0 Mitarbeiter (30.09.) 313 343 Gewichtete Anzahl der Aktien, basic 8.087.752 8.896.527 Ergebnis pro Aktie, basic EUR -0,14 0,26 SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien Bestehend auf seinen Kernkompetenzen baut SINGULUS TECHNOLOGIES innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse. Die Kernkompetenzen beinhalten die Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. Das Unternehmen bietet Maschinen an, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Bei allen Maschinen, Verfahren und Applikationen nutzt SINGULUS TECHNOLOGIES das Know-how in den Bereichen Automatisierung und Prozesstechnik. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 170 9202 924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch
Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Hanauer Landstrasse 103
63796 Kahl am Main
Deutschland
Internet: www.singulus.de
ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5