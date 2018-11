Herr Schönegger, viele Firmen, unter anderem Rockwell Automation, haben sich zur Shaper-Initiative bekannt. Deren Ziel: Einen Kommunikationsstandard auf Basis von OPC UA und Time Sensitive Networking etablieren. Welchen Drive hat für Sie als Firmenvertreter von B&R die Mitgliedschaft von Rockwell Automation und anderen großen Playern bei den Shapern gebracht? Stefan Schönegger: Das Marktfeedback war in Summe überwältigend, einerseits wegen der Leistungsfähigkeit der Technologie, andererseits aufgrund der sehr breiten Unterstützung unter Automatisierungsherstellern. Eine einheitliche Lösung ist genau das was der Markt schon lange sucht und auch dringend benötigt. In letzter Konsequenz heißt das Mission Statement der Shapers: Ab mit den alten Zöpfen, weg mit Ethernet/IP, Profinet, Ethercat und ja, auch weg mit B&Rs Powerlink. Sind Konzerne wie Rockwell mental und strategisch überhaupt schon bereit dafür? Stefan Schönegger: Eines vorweg, wir schneiden die alten Zöpfe nicht ab, sondern etablieren parallel dazu einen neuartigen, sehr innovativen, IoT-fähigen und vor allem einheitlichen Weg in die künftige Vernetzung. Den Anwendern wird eine Alternative geboten und jeder kann für sich den für ihn optimalen Weg wählen. Ob andere Automatisierer zu diesem Schritt bereit sind, dazu kann ich keine Aussage treffen. Wir von B&R sind es auf jeden Fall! Wie sieht denn die künftige Kommunikationsstruktur im B&R-Automatisierungssystems ...

Den vollständigen Artikel lesen ...