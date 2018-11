The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B043096 UNICR.BK AUS. 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA SAPG XFRA DE000A13SL18 SAP SE MTN FLR 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J394 DZ BANK IS.C88 13/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW1D41 LBBW IS.R.883 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0994732401 BOC AVIATION 13-18 MTN BD00 BON CNY N

CA XFRA CH0199382042 VALIANT BANK 12-18 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB3BV3 LB.HESS.THR.CARRARA05D/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4K16 LB.HESS.THR.CARRARA11K/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010033357 C.F.FINANC.LOC. 03/18 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0856697536 FMS WERTMGMT MTN 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0399861086 ENBW INTL FIN. 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0468427744 DT.TELEK.INTL F.09/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0995417846 STAND.CHAR. 13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0995508644 SWED. EXP. CRED.13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA SEBU XFRA XS0995834792 SKAND.ENSK. 13/18MTN REGS BD02 BON USD N

CA VOIH XFRA XS0995839833 VOLKSWAGEN INTL 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1069529490 FCE BANK PLC 14/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1140476604 CS AG LDN 14/18 MTN BD02 BON EUR N