Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gold +0,06% auf 1201,91, davor 8 Tage im Minus (-2,58% Verlust von 1233,02 auf 1201,15), Mologen -6,38% auf 3,96, davor 7 Tage im Plus (43,15% Zuwachs von 2,96 auf 4,23), Motor Oil 0% auf 19,6, davor 6 Tage im Plus (7,1% Zuwachs von 18,3 auf 19,6), Patrizia Immobilien -1,97% auf 18,44, davor 6 Tage im Plus (21,75% Zuwachs von 15,45 auf 18,81), JinkoSolar +3,1% auf 8,64, davor 6 Tage im Minus (-20,11% Verlust von 10,49 auf 8,38), GlaxoSmithKline -1,76% auf 1551,6, davor 5 Tage im Plus (5,13% Zuwachs von 1502,4 auf 1579,4), Österreichische Staatsdruckerei Holding -0,56% auf 17,8, davor 4 Tage ohne Veränderung , Uniper +0,04% auf 25,33, davor 4 Tage im Minus (-5,2% Verlust von 26,71 auf 25,32), Terex +1,6% auf 30,46, davor 4 Tage im Minus (-7,58% ...

