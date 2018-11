Zwilling der RC-Bohrung KRC012 (17 m mit 2,55 % Li2O ab 13 m Tiefe). Im Rahmen der geologischen Protokollierung wurden lithiumführende Minerale identifiziert einschließlich Petalit, Spodumen und Lepidolit. Eine detaillierte petrologische Analyse ist im Laufen, um die Kenntnis der Mineralogie und die Verteilung der Lithiumminerale zu unterstützen. Die Bohrkerne wurden an die Bohrkernsammlung des WA Geological Survey zum Hylogger Spectral Scanning geschickt, um die Mineralogie und die Verteilung der Minerale zu bestimmen, was Teil der EIS-Projektfinanzierung ist. Zusätzlich zu Lithium lieferten die jüngsten Kernbohrungen ebenfalls Abschnitte mit anomalen Cäsiumgehalten und sehr hohen Tantalgehalten. Die jüngsten Kernbohrungen lieferten 0,9 m mit 1,26 % Cs2O ab 30,6 m Tiefe in KDD001 und 1 m mit 1,63 % Cs2O ab 21,5 m in KDD002. Die geringe Tiefe des Pegmatits bedeutet, dass er zum Teil verwittert ist. Obwohl Pollucit im Bohrkern identifiziert wurde (muss noch durch die Petrologie bestätigt werden), könnte die teilweise Verwitterung zu einer gewissen Verarmung des Cäsiums nahe der Oberfläche geführt haben und folglich zu niedrigeren Gehalten im frischen Pollucit als erwartet. Das cäsiumreiche Mineral Pollucit ist sehr selten und wird nur an einigen wenigen Orten in der Welt gefunden. Die Hauptverwendung von Pollucit ist in der Produktion von Formiatsole mit hohen Cäsiumgehalten, die in der Öl- und Gasindustrie Verwendung findet. Pollucit ist mit stark entwickelten und komplexen Pegmatiten vergesellschaftet. Es gibt weltweit nur drei Lagerstätten von kommerzieller Bedeutung, Tanco (Kanada), Bikita (Simbabwe) und die Lagerstätte Sinclair (Western Australia), die zurzeit von Pioneer Resources Limited (,Pioneer") entwickelt wird. Die Lagerstätte Sinclair beherbergt eine Ressource von 7110 Tonnen mit 16,4 % Cs2O (Pioneers Pressemitteilung vom 8. November 2018). Hohe Tantalgehalte wurden ebenfalls durchteuft einschließlich 4,3 m mit 675 ppm Ta2O5 ab 34,2 m in KDD001 und 5,9 m mit 468 ppm Ta2O5 ab 21,5 m in KDD002. Wie bereits erwähnt wurde, zeigt das Vorkommen von Spodumen, Petalit, Lepidolit, Tantal und Pollucit deutlich, dass das Pegmatitsystem King Col ein Nährboden für Lithium-Cäsium-Tantal-Minerale ist. LCT-Pegmatite zeigen typischerweise sowohl lateral als auch vertikal eine Zonierung und es sind weitere Arbeiten notwendig, diese Zonierung und das potenzielle Ausmaß des LCT-Pegmatits besser zu verstehen. Zukünftiges Programm Die auf King Col geplanten Explorationsaktivitäten werden Folgendes einschließen: - Detaillierte Bewertung der Mineralogie der Pegmatite einschließlich der Petrologie ist zurzeit im Laufen. Die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. - Hylogger Spectral Scanning an Bohrkernen zur Bestimmung der Mineralogie und Verteilung der Minerale wird vom WA Geological Survey als Teil der EIS-Finanzierung durchgeführt. - Nachfolgebohrung zur Ausdehnung der Li-Cs-Ta-Vererzung sind geplant. Alle Abbildungen in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung anschauen. Abbildung 2 zeigt: King Col - Lageplan der Bohransatzpunkte. Abbildung 3 zeigt: KDD002 14 - 21.1m - Li2O%. Abbildung 4 zeigt: King Col Section 682540E Vergleich der Ergebnisse von KDD002 mit KRC012. Für weitere Informationen: Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter) De Grey Mining Ltd Tel. +61-8-9381 4108 admin@degreymining.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Grey Mining Ltd. 22 Railway Road WA, 6008 Subiaco Australien ISIN: AU000000DEG6 WKN: 633879 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746275 15.11.2018 ISIN AU000000DEG6 AXC0088 2018-11-15/08:20