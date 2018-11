In unserer letzten Analyse auf die Aktie des Technologieunternehmen Apple hatten wir den mittlerweile gebrochenen Boden bei rund 197 USD besprochen. Wir hatten dem Papier eine technische Gegenreaktion in Richtung der Marke von 210 bis 215 USD in Aussicht gestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...