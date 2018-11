Die Bundesregierung will künstliche Intelligenz mit rund drei Milliarden Euro fördern. Der FDP geht das nicht weit genug.

Der FDP-Forschungspolitiker Thomas Sattelberger hat von der Bundesregierung klare Aussagen gefordert, wie sie die Expertenlücke im Bereich künstliche Intelligenz (KI) schließen will. In Deutschland fehlten rund 10-000 Top-Experten für Big Data und Data Sciences sowie 85.000 KI-Architekten, vor allem in der Medizin und im Ingenieurwesen, sagte der forschungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion der Deutschen Presse-Agentur.

Die von der Regierung angekündigten 100 KI-Professuren und zwölf Kompetenzzentren "klingen zwar gut, sind aber nur ein Teil der Miete".

