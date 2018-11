Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,07 Prozent auf 160,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,40 Prozent.

Der jüngste Durchbruch bei den Verhandlungen für einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union konnte die Bundesanleihen nur leicht belasten. Die britische Regierung hatte am Mittwochabend den Entwurf eines Austrittsvertrags gebilligt, womit eine wichtige Hürde auf dem Weg hin zu einem geregelten Brexit gemeistert worden war.

Marktbeobachter rechnen am Donnerstagmorgen mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. Am Nachmittag könnten wichtige Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Daten vom Arbeitsmarkt und zur Entwicklung im amerikanischen Einzelhandel. Außerdem werden Stimmungsindikatoren aus der US-Wirtschaft veröffentlicht./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0091 2018-11-15/08:28