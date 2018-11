Zürich (awp) - Die Glencore-Tochter Katanga Mining hat weitere Probleme in der Demokratischen Republik Kongo. Kamoto Copper Company, an der Katanga mit 75 Prozent beteiligt ist, darf vorerst keinerlei Material exportieren, einschliesslich der Kupfererzeugung. Die Zollbehörde habe bereits am vergangenen Freitag eine solche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...