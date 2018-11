flatex Morning-news Öl (WTI)

Nach dem Crash am Ölmarkt (der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) im Dezember-Kontrakt an der NYMEX fiel vom Jahreshoch bis zum Dienstag rund 29 Prozent), ließen sich die Verluste am Mittwoch eingrenzen. Dennoch gilt: Die Rohöllager werden sich aufgrund des derzeitigen Produktionsüberhangs weiter aufbauen. Auch die OPEC ruderte bereits in ihren aktuellen Projektionen zurück und hält eine Nachfrage, die 100 Mio. Fass pro Tag beträgt nur noch im dritten Quartal 2019 für möglich.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 03. Oktober 2018 bei 76,72 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 13. November 2018 bei 54,75 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ableitbar. Die Widerstände fänden sich bei 59,94/63,14/65,73 und 68,32 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 54,75 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite bei 49,57/46,36 und 41,19 US-Dollar in Betracht.

