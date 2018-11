Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BASF vor dem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Auf der Veranstaltung werde sich Martin Brudermüller in seiner Rolle als Konzernchef erstmals zur Strategie und dem Ausblick äußern, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien im Vorfeld eher gering und die Stimmung zur Aktie pessimistisch. Werden wichtige Themen adressiert, könnte dies ermutigend wirken./tih/zb Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111