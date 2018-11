Papiere von Hugo Boss haben am Donnerstag vorbörslich von ihrem Ausblick bis 2022 profitiert. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Anteilsscheine des Modekonzerns um fast 3,5 Prozent auf 65,24 Euro an - das Zwischenhoch bei 66,12 Euro ist damit im Visier.

Die Metzinger wollen in den kommenden vier Jahren bei Umsatz und Gewinn eine Schippe drauf legen. Am Markt kommt dies zunächst gut an. "Jetzt muss man natürlich die Präsentation auf dem Kapitalmarkttag abwarten, und wie sie die Ziele erreichen wollen", schränkte ein Börsianer ein./ag/fba

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0100 2018-11-15/08:46