Eineinhalb Jahre lang befand sich Rohöl in einer Hausse. Was im vergangenen Sommer ruhig begann, gewann im Herbst an Fahrt, angeheizt von der zunehmenden Sorge, dass die Ölnachfrage das Angebot übersteigen könnte. Grund dafür sind Produktionsprobleme in Ländern wie Venezuela, aber auch die Gefahr neuer US-Sanktionen gegen den Iran. Seit Beginn dieses langen allgemeinen Aufschwungs im Juni 2017 bis zu seinem Höhepunkt im Oktober waren die Rohölpreise um rund 75 % gestiegen. Diese Hausse hat jedoch ein brutales Ende gefunden: Die Rohölpreise sind an jedem der letzten 12 Handelstage gefallen, was eine Rekordverluststrähne für den Rohstoff darstellt. Insgesamt ist der ...

