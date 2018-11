Der israelische GPS-Modulhersteller Origin GPS nahm die selbstgestellte Herausforderung an, innerhalb von wenigen Wochen ein Cloud-basiertes IoT-System zu realisieren und das nur, um am US-Markt eine Demo zu präsentieren, mit der sich jeder US-Bürger identifizieren konnte - einen Cloud-basierten Baseball. Die Story ist schnell erzählt: nach der konzeptionellen Festlegung in Woche 1 ging es in Woche 2 an das eigentliche Design. In 6 Wochen war das Ganze vollendet.

Ausgehend von einem Prototypenmodul auf der Basis eines Moduls von Origin GPS und einem 3G-GSM-Modul von Sierra Wireless, verfügte der Baseball über die folgenden Eigenschaften: Datenverbindung über GSM, GNSS zur Positionsbestimmung, Kompass, Gyro, Beschleunigungs- und Temperatursensor, kabellose Ladefunktion.

IoT-System Origin IoT ORG2101

Aufsetzend auf den Prototypen des Demokonzepts ist das IoT-System Origin IoT ORG2101 entstanden. Es besteht aus den Hauptkomponenten:

ST Micro ultra low Power Cortex M4 MCU, 80 MHz Takt, 1 MByte Flash

Gemalto Cinterion GSM-Modem für 2G, 3G und Cat M

Origin GPS Multi Spider (ORG4572) GNSS mit Origin GPS Noise Free Zone System (NFZ)

externe Schnittstellen zur Ansteuerung von Peripheriekomponenten

steckbare Add-On-Boards für Funktionen wie IMU, Wi-Fi, BLE, Sensorik und so weiter

Versorgungsspannung 3,3 bis 4,8 V

Abmessungen 27,6 × 18,8 × 5,35 mm3

Auf dem ST Microelectronics-Controller läuft eine Origin Smart embedded Firmware. Diese ermöglicht die Konfiguration und die Anbindung der Peripherie, sowie das Handling von Nachrichten von und zu den Peripherieeinheiten.

Auf dieser Firmware aufsetzend, stellt die Entwicklung eines IoT/Cloud-basierten Systems keine allzu großen Probleme dar. Das Ganze ermöglicht ein proprietäres Origin GPS-Übertagungsprotokoll. Auf Basis der embedded Firmware erreicht man schnell und mühelos mittels API, die in einer detaillierten Dokumentation genau beschrieben wird, das Ziel.

GNSS-System

Das GNSS-System (global navigation satellite system) basiert auf einem ORG4752-Modul, das GPS und Glonass abdeckt, sowie SBAS, QZSS und weitere regional verfügbare Assistenzsysteme nutzen kann. Ein schnelles TTFF (Time To First Fix) in weniger als 10 s, eine Genauigkeit von zirka 1 m und eine Empfindlichkeit von -165 dBm sind die Hauptmerkmale der GNSS-Einheit.

Die zellulare Verbindung wird über ein Gemalto-Centerion-Modul der M2M-Familie für industrielle Anwendungen realisiert. An dieser Stelle ist der Einsatz eines 2G-, 3G-, LTE-Cat-1-, LTE-Cat-M- oder LTE-Cat-NB1-Moduls vorgesehen, je nach örtlicher Netzabdeckung. Das Modul ...

Den vollständigen Artikel lesen ...