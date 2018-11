Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

· *5vorFlug vergleicht die Preise für Kinotickets in den 20 größten Städten Deutschlands.* · In Leipzig ist der Besuch mit durchschnittlich 7,20 Euro am preiswertesten. · Münchner zahlen für einen Kinobesuch mit Abstand am meisten. Ab heute soll die Vorgeschichte von J. K. Rowlings Harry Potter wieder Millionen von Zuschauern vor die Kino-Leinwand locken. Aus diesem Anlass hat das Reiseportal 5vorFlug (www.5vorFlug.de [1]) die durchschnittlichen Ticketpreise für eine Vorstellung in den 20 größten deutschen Städten ermittelt. Dem Vergleich von rund 200 Kinos zufolge unterscheiden sich die Preise um bis zu 4 Euro pro Eintrittskarte. Leipziger Kinos am preiswertesten Leipziger können sich demnach besonders freuen: Für eine Vorführung werden pro Ticket nur 7,20 Euro verlangt - günstigster Durchschnittspreis der Untersuchung. Im zweitplatzierten Dortmund kostet eine Vorstellung in einer der fünf beliebtesten Spielstätten im Schnitt 8 Euro. In Münster wird von Filmliebhabern der drittgünstigste Durchschnittspreis in Höhe von 8,30 Euro pro Ticket verlangt. Im Vergleich aller 20 Städte kostet ein Kinoticket im Schnitt rund 9,10 Euro. In München ist das Kino am kostspieligsten Für den Besuch in den Münchner Filmtheatern müssen Besucher am tiefsten in die Tasche greifen. Mit 11,30 Euro ist der durchschnittliche Ticketpreis im Rahmen des Vergleichs hier am höchsten. Am zweitteuersten ist eine Filmvorstellung in Duisburg. In den beiden Kinos der Stadt kostet die Vorstellung im Schnitt 10,10 Euro. Dicht dahinter liegen Hannover und Köln, wo Besucher mit Kosten in Höhe von 9,60 Euro für eine Vorführung rechnen müssen. Preisunterschiede in NRW Während ein Kinobesuch in Dortmund und Münster mit einem durchschnittlichen Eintritt von 8 Euro beziehungsweise 8,30 Euro relativ preiswert ist, zahlen benachbarte Duisburger mit 10,10 Euro rund zwei Euro mehr. In Bochum, Düsseldorf und Köln kostet der Eintritt durchschnittlich 9,60 Euro. In den übrigen verglichenen Städten NRWs halten sich die Preise dagegen die Waage: In Bielefeld, Essen, Wuppertal und Bonn zahlen Zuschauer für eine Vorstellung im Schnitt rund 9 Euro. Für das Ranking wurden die Eintrittspreise für einen 2D Film ohne Überlänge in den fünf bestbewerteten Filmtheatern je Stadt für eine erwachsene Person am Samstagabend ermittelt. Bei den bestbewerteten Kinos kommt es dabei zu Unterschieden im Angebot und Ausstattung. In München werden Besuchern beispielsweise großzügige Sitze mit Fußhockern im Gloria Palast geboten, der mit 17,50 den höchsten Eintritt der Untersuchung verlangt. In Leipzig wird hingegen auf kleineres Ambiente und entsprechend niedrigere Preise gesetzt. Über 5vorFlug 5vorFlug (www.5vorflug.de [1]) gehört als eigenständiger Veranstalter zur FTI GROUP, dem viertgrößten Reiseunternehmen Europas. Als Last Minute- und Kurzfristspezialist bietet 5vorFlug täglich bis zu 600 Millionen Reiseangebote in 60 Zielgebiete an. Das Produktportfolio umfasst Mittelmeerziele, wie die Türkei, Griechenland, Spanien und Italien, Fernreiseziele wie die Karibik, die USA und Asien sowie Cityreisen und Linienflüge.

