Berlin (ots) - Die Berliner SPD verliert seit Anfang des Jahres wieder Mitglieder.



Nach rbb-Informationen ging die Zahl bis September bereits um 1.200 zurück.



Im Februar zählte der Landesverband noch mehr als 21.600 Mitglieder und damit so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Seitdem gaben pro Monat im Schnitt etwa 200 Menschen ihre Parteibücher zurück.



Der Spitzenwert im Februar wird auch auf den damals bevorstehenden Mitgliederentscheid über die Große Koalition zurückgeführt. Vor allem junge Menschen folgten damals dem Aufruf der Jusos und traten in die Partei ein, um gegen ein neues Bündnis mit der Union zu stimmen.



