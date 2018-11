Erstmalige Vorstellung neuer Markenplattform bei Treffen der Branchenführer zum Gespräch über zentrale Themen, die heutige Hersteller bewegen

Rockwell Automation hat heute auf seiner jährlich stattfindenden Automation Fair sein neues Markenversprechen präsentiert: Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten durch Kombination menschlicher Ideen mit der Intelligenz von Maschinen. Das Markenversprechen unterstützt den Arbeitsscherpunkt des Unternehmens, "Das vernetzte Unternehmen" (The Connected Enterprise) zum Leben zu erwecken und Hersteller durch die Verbindung von Menschen, Maschinen und Daten innerhalb eines Unternehmens effektiver und produktiver zu machen.

