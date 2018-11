FRANKFURT (Dow Jones)--Der schwankungsarme Handel am Rententerminmarkt setzt sich am Donnerstag zunächst fort. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert im frühen Handel 11 Ticks auf 160,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,19 Prozent und das Tagestief bei 160,07 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 25.500 Kontrakte.

Am Mittwoch hatte der Bund-Future gerade einmal in einer Spanne von 29 Ticks gehandelt. "Die Märkte scheinen mittlerweile abgestumpft zu sein, was Italien angehe", heißt es von der Commerzbank. Die Helaba sieht Widerstände bei 160,45 sowie 160,98 Prozent und Unterstützungen bei 159,91 sowie 159,68 Prozent.

Impulse könnten am Nachmittag über den US-Handel kommen. Dort wird der wichtige Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia veröffentlicht, der so genannte Philly Fed.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 02:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.