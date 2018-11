Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post verbesserten sich in den ersten drei Quartalen 2018 um 0,8 Prozent auf 1.416,4 Mio Euro. Das Wachstum im Paketgeschäft (+11,5 %) konnte den Rückgang der Division Brief, Werbepost & Filialen (-2,6 %) kompensieren, so das Unternehmen. Das Konzern-EBIT lag mit 141,9 Mio. Euro um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Das EBITDA lag mit 207,1 Mio. Euro um 4,2 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres, das entspricht einer EBITDA-Marge von 14,6 Prozent. Das Periodenergebnis ging 0,6 Prozent zurück auf 105,3 Mio. Euro. Das Ergebnis pro Aktie betrug 1,56 Euro (vs.1,57 Euro). "Im Fokus unserer strategischen Aktivitäten stehen Verlässlichkeit und Beständigkeit gegenüber den ...

