Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 157,50 Euro belassen. Das gute Abschneiden des Industriegasespezialisten rühre aus dem Anlagenbau und dem Segment Sonstiges, schrieb Analyst Markus Mayer am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Er rechne folglich nicht mit einer starken Kursreaktion. In der Anlagensparte habe das Unternehmen den Auftragseingang erheblich gesteigert./bek/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-11-15/09:28

ISIN: IE00BZ12WP82