Deutsche Industriebeschäftigung im September auf Rekordhoch

In Unternehmen des verarbeitenden Gewerbe Deutschlands mit mindestens 50 Beschäftigten ist im September die Rekordzahl von 5,7 Millionen Menschen beschäftigt gewesen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) war das deröchste Wert seit Beginn der Datenreihe 2005. Seit ihrem Tiefstand 2010 hat die Beschäftigtenzahl in diesem Bereich um 780.000 zugenommen. Im September belief sich der Zuwachs im Jahresabstand 145.000 bzw. 2,6 Prozent.

Deutsches Gastgewerbe steigert im Umsatz im September

Gaststätten und Hotels in Deutschland haben im September mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen die preisbereinigten Umsätze des gesamten Gastgewerbes um 0,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wobei die Umsätze der Gastronomie um 0,9 Prozent zunahmen und die der Beherbergungsunternehmen um 0,6 Prozent. In den ersten neun Monaten stiegen die Umsätze der Branche auf Jahressicht um 1,0 Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich im September um 0,8 Prozent.

Brexit-Sondergipfel der EU für 25. November angesetzt

Der Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs zur Unterzeichnung des Brexit-Vertragsentwurfs soll am 25. November stattfinden. Bei dem Treffen am Sonntag kommender Woche werde die Vereinbarung über den Austritt Großbritanniens formell besiegelt, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag in Brüssel. Die britische Regierung hatte am Mittwochabend den Vertragsentwurf nach langem Ringen gebilligt.

Britisches Kabinett billigt Entwurf für Brexit-Abkommen

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich im Ringen um ein Brexit-Abkommen die Unterstützung ihres Kabinetts gesichert. Die Minister billigten am Mittwochabend nach rund fünfstündigen Beratungen den mit der EU vereinbarten Vertragsentwurf für den EU-Austritt Großbritanniens. EU-Chefunterhändler Michel Barnier sprach von einem "entscheidenden Fortschritt" in den Verhandlungen. "Das Kabinett hat gemeinsam entschieden, dass die Regierung dem Entwurf für die Austrittsvereinbarung zustimmen soll", sagte May nach der Kabinettssitzung in London. Sie bezeichnete das geplante Abkommen als das bestmögliche Verhandlungsergebnis für Großbritannien.

EU-Kommission veröffentlicht 585 Seiten langen Entwurf für Brexit-Abkommen

Die EU-Kommission hat den Entwurf für ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien veröffentlicht. Die EU-Behörde stellte das 585 Seiten lange Dokument für eine Austrittsvereinbarung am Mittwochabend ins Internet. Der für die Einberufung von Gipfeln der Staats- und Regierungschefs zuständige EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte an, er werde Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier am Donnerstagmorgen treffen. Beide wollen demnach um 08.10 Uhr eine Erklärung abgeben.

Barnier: Brexit-Text verhindert "harte Grenze" zwischen Nordirland und Irland

In den Brexit-Verhandlungen ist aus Sicht von EU-Verhandlungsführer Michel Barnier das Ziel erreicht worden, eine "harte Grenze" mit wiedereingeführten Kontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zu verhindern. Ziel sei es zunächst, die Frage in einer Vereinbarung zu den künftigen Beziehungen während der geplanten Übergangsphase nach dem Brexit abschließend zu klären, sagte Barnier am Mittwochabend in Brüssel. Reiche die Zeit nicht, könne die Übergangsphase verlängert werden, oder es greife eine Auffanglösung, in der das gesamte Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit der EU bleibe.

Macron fordert nach Twitter-Attacken mehr Respekt von Trump

Nach den heftigen Twitter-Attacken von US-Präsident Donald Trump hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron seinen Amtskollegen zu einem höflicheren Umgangston unter Partnern aufgerufen. Die Vereinigten Staaten und Frankreich seien historische Verbündete, "und unter Verbündeten schuldet man sich Respekt", sagte Macron am Mittwoch dem Sender TF1. Die Franzosen würden von ihm erwarten, auf die Tweets des US-Präsidenten nicht weiter einzugehen, sondern weiter an der "wichtigen Geschichte" der beiden Staaten zu arbeiten.

Trumps Vize-Sicherheitsberaterin nach Kritik von First Lady entlassen

Nach Kritik von US-First-Lady Melania Trump ist die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin Mira Ricardel ihres Postens enthoben worden. Ricardel werde das Weiße Haus verlassen und eine neue Aufgabe in der Regierung erhalten, teilte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, am Mittwoch mit. Melania Trump hatte sich zuvor öffentlich für Ricardels Entlassung ausgesprochen - für eine Präsidentengattin ein höchst ungewöhnliches Vorgehen. "Es ist die Haltung des Büros der First Lady, dass sie (Ricardel) nicht länger die Ehre verdient, im Weißen Haus zu dienen", erklärte ihre Sprecherin Stephanie Grisham am Dienstag.

Trump verschärft Vorwurf des Wahlbetrugs

US-Präsident Donald Trump hat seinen Vorwurf des Betrugs bei den jüngsten Kongress- und Gouverneurswahlen verschärft. Nach seiner Schilderung sollen sich Mitglieder der oppositionellen Demokraten vermeintlich verkleidet und mehr als einmal abgestimmt haben. Belege für diese drastische Anschuldigung präsentierte Trump nicht. "Die Republikaner gewinnen nicht, und das ist wegen potenziell illegaler Stimmen", sagte Trump in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der rechtsgerichteten Website The Daily Caller.

Richter verkündet am Donnerstag Entscheidung zu Streit zwischen CNN und Trump

Im Rechtsstreit um die Aussperrung des CNN-Reporters Jim Acosta aus dem Weißen Haus fällt am Donnerstag die Entscheidung. Nach einer Anhörung der Konfliktparteien kündigte Richter Timothy Kelly an, am Donnerstagnachmittag (15.00; 21.00 Uhr MEZ) seine Entscheidung verkünden zu wollen.

Initiative im Bundesrat für antragslose Entschädigung für Bahn- und Flugpassagiere

Kunden von Bahn oder Fluggesellschaften sollen ihnen zustehende Entschädigungen für Verspätungen oder Ausfälle künftig ohne Antrag ausbezahlt bekommen. Das Saarland wolle dazu kommende Woche im Bundesrat eine entsprechende Initiative auf den Weg bringen, berichtete die Bild-Zeitung am Donnerstag. In dem Antrag heißt es demnach: "Wie und wo der Verbraucher seine Ansprüche auf finanzielle Entschädigung geltend machen kann, ist noch immer zu oft mit unangemessenem Verwaltungs- und Rechercheaufwand verbunden."

AfD erhielt weitere Großspende aus dem Ausland

Das Bekanntwerden einer weiteren Großspende aus dem Ausland bringt die AfD noch stärker in Bedrängnis. Wie die rechtspopulistische Partei am Mittwochabend einräumte, gingen im vergangenen Februar 150.000 Euro auf ein Konto des AfD-Kreisverbandes Bodenseekreis von Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel ein. Der Betrag stamme mutmaßlich von einer belgischen Stiftung, sei aber letztlich nicht angenommen und zurücküberwiesen worden. FDP und Grüne erhoben schwere Vorwürfe gegen die AfD.

Günther: Neuer CDU-Parteichef muss Kurs der Mitte fortsetzen

Der künftige CDU-Parteichef muss nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther den Kurs der Mitte fortsetzen. "Eine Partei, die Volkspartei bleiben will, muss breit aufgestellt sein", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Die Partei könne sich nicht nur auf den konservativen Flügel, den Wirtschaftsflügel konzentrieren. "Sie muss alle Flügel ansprechen."

Bolsonaro ernennt Karrierediplomaten zu Brasiliens künftigem Außenminister

Brasiliens künftiger Präsident Jair Bolsonaro wird den Karrierediplomaten Ernesto Araújo zum Außenminister machen. Der 51-Jährige sei ein "brillanter Intellektueller", schrieb Bolsonaro am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der US-Experte Araújo verfüge über fast drei Jahrzehnte diplomatische Erfahrung.

Arbeitslosigkeit in Australien verharrt auf 6-Jahres-Tief

Die Arbeitslosenquote Australiens ist dank eines Anstiegs der Vollzeitbeschäftigung im Oktober auf einem Sechs-Jahres-Tief geblieben. Das australische Statistikamt meldete eine Quote von unverändert 5,0 Prozent. Die Beschäftigungsquote stieg zum Vormonat um 10 Basispunkte auf 65,6 Prozent. Volkswirte hatten die Arbeitslosenquote richtig mit 5,0 Prozent vorhergesehen. Dabei stieg die Zahl der Neuanstellungen auf 32.800, während nur 20.000 erwartet worden waren.

