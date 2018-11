Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Das Management bezeichne das dritte Quartal als "gut", er selbst würde es aber eher als akzeptabel beschreiben, urteilte Analyst Andrew Wood in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) lägen etwas unter, die Marge und der Gewinn je Aktie jedoch etwas über den Erwartungen. In der Summe sollte das Ergebnis zu zuletzt schwache Aktie nicht mehr groß bewegen, so der Experte./tih/mis Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432