=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Marketing Bregenz - Ab heute ist Wolford weltweit mit einer neuen Bildsprache präsent. Pünktlich zur Vorstellung der neuen Frühjahr-/Sommerkollektion 2019 präsentiert sich die Marke in einem frischen, mitunter provokanten Look unter dem Kampagnen- Motto truecharacter: Es soll den Anspruch der Marke Wolford untermauern, dass Frauen in Wolford in allen Momenten des Lebens immer gut aussehen. Dazu hat Wolford die weltweit bekannte Mode-Fotografin Ellen von Unwerth engagiert, die sich mit frühen Aufnahmen des Star-Models Claudia Schiffer und Portraits von Künstlerinnen wie Kate Moss, Madonna und Rihanna einen Namen gemacht hat. Ihre Darstellung starker, unabhängiger Frauen gilt als deutlich beeinflusst von der Bildsprache des Star-Fotografen Helmut Newton, der das Markenimage von Wolford mit geprägt hat. "Zu überraschen und gelegentlich auch zu provozieren ist nicht nur zeitgemäß, sondern gehört zur DNA von Wolford," erinnert Axel Dreher, CEO von Wolford. Die Bilder und Filme rund um die Kampagne sind ab jetzt online und in den Schaufenstern von 117 Point of Sales erlebbar: Auf 3-4 Videoscreens in jedem Fenster sind Imagefilme und verschiedene saisonale Produktthemen von Wolford zu sehen, gepaart mit den entsprechenden Produkten aus der aktuellen Kollektion. Dem Fachpublikum, Influencern und wichtigen Stakeholdern wurde der neue Marktauftritt bereits am 8. November im Rahmen einer kreativen Inszenierung in der alten Town Hall im Londoner Szeneviertel Shoreditch vorgestellt: Statt einer klassischen Modenschau präsentierte Wolford ein umfassendes Brand-Event, an dem Künstler und Tänzer mitwirkten, die die Vielfalt der Wolford-Produktwelt für rund 300 Gäste erlebbar machten. Weiterer Bestandteil des neuen Marktauftritts wird das im Januar 2019 erstmals in zwei Boutiquen in Paris sowie in einem Store in Amsterdam erlebbare Shop- Konzept sein. Ab Frühjahr 2019 wird der neue Marktauftritt somit sukzessive auf allen Kanälen für die Wolford-Kundin sichtbar werden. Rückfragehinweis: Wolford AG Maresa Hoffmann Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +43 5574 690 1258 investor@wolford.com | company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Bilder zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/images/3431/5/10232733/Kampagne_campaign__truecharacter_Wolford.jpg

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 03:07 ET (08:07 GMT)