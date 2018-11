BERLIN (Dow Jones)--Vor der ersten Regionalkonferenz mit den drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Fortsetzung eines Kurses der Mitte in der Partei gefordert. Er habe sich bereits festgelegt, wen er als nächsten CDU-Bundesvorsitzenden wählen werde, aus Fairnessgründen werde er den Namen aber erst später nennen, sagte Günther im Inforadio des RBB.

"Eine Partei, die Volkspartei bleiben will, muss breit aufgestellt sein", betonte Günther, der der Gastgeber der ersten Regionalkonferenz am Abend in Lübeck ist. Sie könne sich nicht nur auf den konservativen Flügel oder nur auf den Wirtschaftsflügel konzentrieren, sondern müsse alle Flügel ansprechen. "Ich glaube, der oder die Kandidatin, die am Ende gewählt wird, sollte sich genau daran orientieren und diese Partei in der Mitte verorten." Auf die Nachfrage, ob das bedeute, dass er Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer favorisiert, antwortete Günther: "Zumindest habe ich Annegret Kramp-Karrenbauer so kennengelernt, dass sie auf jeden Fall auch in dieses Schema passt."

Die Konferenz in der Hansestadt bildet den Auftakt für insgesamt acht solcher Veranstaltungen, auf denen sich die Kandidaten für den Parteivorsitz vorstellen sollen. Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollen dabei ihre Vorstellungen zur Zukunft der Partei präsentieren und sich dann Fragen der Mitglieder stellen.

Die Entscheidung über den Vorsitz fällt auf einem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg. Günther betonte, die CDU brauche auch danach alle drei Persönlichkeiten in wichtigen Funktionen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 03:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.